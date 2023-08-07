В Томске нашли подрядчика на строительство школы на 1100 мест на Высоцкого

Фото: Администрация Томска

Администрация Томска определила подрядчика на строительство школы на улице Высоцкого. Как говорится на сайте госзакупок, образовательное учреждение могут построить к концу 2024 года.

Общая площадь четырехэтажной школы на 1100 мест по улице Высоцкого,14 оценивается в более 16 тысяч квадратных метров; площадь застройки – почти в 6 тысяч квадратных метров.

Согласно данным с сайта госзакупок, начальная цена контракта составляет в 1,166 млрд рублей. Сдать объект планируется к концу 2024 года. На конкурс заявился один претендент.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, победителем конкурсу стало Строительное управление ТДСК. Контракт на строительство объекта еще не заключен.

Напомним, до 2025 года городские власти запланировали построить в Томске две школы по улице Крячкова и улице Высоцкого. На строительство школы на Крячкова, 3 в 2023-2024 году предполагалось выделить 526 млн рублей из областного бюджета.