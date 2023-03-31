В Томске на улице Высоцкого построят школу на 1100 мест за 1,3 млрд рублей

Фото: Администрация Томска

В Томске к 2024 году могут построить школу на 1100 мест на улице Высоцкого за 1,3 млрд рублей. Контракт планируется заключить в конце марта - начале апреля 2023 года, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«В конце марта - начале апреля 2023 года департамент капитального строительства администрации Томска планирует заключить муниципальный контракт на строительство школы на 1 100 мест по ул. Высоцкого, 14», – говорится в сообщении.

Предварительная стоимость работ оценивается в 1,3 млрд рублей. Сдать объект планируется во второй половине 2024 года.

Напомним, до 2025 года власти планируют построить в Томске две школы по ул. Крячкова и ул. Высоцкого. На строительство школы по адресу ул. Крячкова, 3 в 2023-2024 году предполагается выделить 526 млн рублей из областного бюджета.