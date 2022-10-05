В Томске областные власти построят три школы на 3300 мест к 2025 году. Фото: Ксения Высотина

Власти Томской области сообщили о планах строительства трех школ в областном центре к 2025 году, как стало известно из прогноза социально-экономического развития области, подготовленного обладминистрацией.

До 2025 года ожидается завершение строительства школы на 1,1 тыс. мест по ул. Демьяна Бедного в Томске в рамках проекта "Современная школа". Кроме того, в отчетный период власти планируют построить в Томске еще две школы по ул. Крячкова и ул. Высоцкого. На строительство школы по адресу ул. Крячкова, 3 в 2023-2024 году предполагается выделить 526 млн рублей из областного бюджета. Данные по смете на строительство школы на ул. Высоцкого в прогноз не вошли.

В Томской области на данный момент подтверждены планы по капитальному ремонту Корниловской СОШ на 200 мест и Саровской СОШ с размещением 2 групп дошкольного образования в п. Большая Саровка Колпашевского района.

По проблеме ветхости основного фонда в 2022 году планируется провести капитальный ремонт 10 школ. По региональному проекту "Модернизация школьных систем образования в Томской области" отремонтируют школы в Кривошеинском, Зырянском, Первомайском, Асиновском, Чаинском районах, городах Томск и Кедровый. В общей сложности на проект направлено в 2022 году 1,6 млрд рублей, из них 1 млрд предоставил федеральный бюджет.

Напомним, в августе этого года еще врио губернатора Томской области Владимир Мазур посетил две аварийные школы в Зырянском районе.

По данным прогноза, в 2024 году численность обучающихся в школах Томской области достигнет 133,2 тыс. человек. В 2022/2023 учебном году количество школьников оценивается в 129 тыс. человек.

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