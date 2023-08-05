В Томской области пройдет межрегиональный фестиваль «Этюды Севера»

Фото: портал parabel.tom.muzkult.ru

5 августа в селе Парабель Томской области пройдет ежегодный межрегиональный фестиваль коренных народов Сибири «Этюды Севера». Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Как отметили на сайте районного Дома культуры села Парабель, многие годы фестиваль входит в топ-200 лучших российских мероприятий. На него съезжаются более полутысячи участников и гостей. Среди них – представители коренных народов Чукотки, Салехарда, Таймыра, Бурятии, а также различных районов Томской области.

Фото: портал parabel.tom.muzkult.ru

На этом же портале опубликовали подробную программу фестиваля:

- Посещение музея под открытым небом селькупской культуры «Чумэл чвэч»

- Проведение фрагментов национальных обрядов

- Большая национальная выставка-ярмарка «Рукотворные чудеса», где будет проведен конкурс на «Лучшую выставочную экспозицию»

- Парад и представление делегаций фестиваля

- Театрализованный концерт с участием ведущих коллективов регионов Сибири и Дальнего Востока

- Конкурс «Лучшее подворье сельских поселений» «Все юрты в гости к нам!»

- Командная эстафета «Селькупская сноровка»

- «Экстрим по-сибирски» - гонки на обласках и состязания на ловкость и силу

- «Костер дружбы» и хоровод «Ехарши».

Фото: портал parabel.tom.muzkult.ru

Кроем того, гости фестиваля в Парабели смогут пройти профосмотр и 1-й этап диспансеризации.

«На берегу Оськиного озера в селе Парабель 5 августа будет организована работа мобильных фельдшерско-акушерского пункта и флюорографа. Медики проведут обследования для выявления признаков хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их появления», - рассказали представители обладминистрации.

Ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что на «Празднике топора» под Томском проведут театральный фестиваль.

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