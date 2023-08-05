Для детей Томской области провели конкурс рисунков «Мои родители – строители!»

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В преддверии Дня строителя, который будут отмечать 13 августа, для юных жителей Томской области провели конкурс рисунков. Его назвали «Мои родители – строители!». Жюри оценило 140 детских работ. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.

В возрастной группе от 3 до 6 лет определили 6 победителей, от 7 до 10 лет – 4 победителя и от 11 до 14 лет – 5.

«Комиссия определила 15 лучших юных художников в номинациях «Я так думаю», «Портрет строителя», «На стройке», «Город будущего», «Быть строителем – здорово!», «Я горжусь работой родителей», «Самая многоплановая композиция», «Знаток строительной техники», «Знаток безопасности строительства», «Моя мама – строитель»», - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, жители региона проголосовали по интернету за понравившиеся работы. «Приз зрительских симпатий» получили 3 юных живописца.

Добавим, что победителям конкурса вручат дипломы и подарки, всем участникам - сертификаты и угощения.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Организовал региональный конкурс департамент архитектуры и строительства обладминистрации совместно с ТГАСУ и Томской организацией Союза архитекторов России.

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