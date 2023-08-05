На «Празднике топора» под Томском проведут театральный фестиваль

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

V международный фестиваль театров кукол и театров для детей «Сказочный балаганчик Скомороха» пройдет с 17 по 20 августа. Его проведут в рамках любимого многими томичами «Праздника топора». Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.

«В фестивале примут участие Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин», Узбекский национальный театр кукол, Новосибирский областной театр кукол, Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Брестский театр кукол», Хакасский национальный театр кукол «Сказка» им. Л.Г. Устинова, Горловский театр кукол (ДНР), Центр культурных инициатив «Берестяной хоровод» (г. Красноярск)», - уточнили в сообщении.

Томск на фестивале представят театр живых кукол «2+ку» и областной театр куклы и актера «Скоморох».

Всего покажут 18 спектаклей. Они пройдут не только в парке «Околица», но также на сцене Дворца творчества для детей и молодежи и в библиотеке им. А.С. Пушкина.

Билеты на спектакли, которые готовят в рамках фестиваля, предлагают на сайте театра «Скоморох».

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