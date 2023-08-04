Ремонт горевшей крыши на Кулагина в Томске планируют завершишь до конца августа

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В Томске завершаются работы по ремонту горевшей крыши на улице Кулагина/ Салтыкова Щедрина. Сдать объект планируют до конца августа, рассказали в мэрии.

«Подрядчик «Каптехнострой-С» завершил основные работы на кровле и обеспечил надежную защиту квартир от осадков. Рабочие провели монтаж подстропильной и стропильной систем, устройство слуховых окон и гидроизоляции, монтаж обрешетки и профильного листа и другие работы», — сказано в сообщении.

Рабочие не смогли завершить некоторые работы вовремя из-за сезонных перебоев с поставками, в том числе не успели утеплить чердачное перекрытие из-за отсутствия материала у поставщиков.

В связи с эти районная администрация заключила с подрядчиком дополнительное соглашение. Сдать объект планируется до конца августа.

«Восстановление кровли здесь – одна из приоритетных задач, которую я лично держу на контроле. Ежедневно в 17.00 администрация проводит встречи с подрядчиком, строительным контролем и управляющей компанией, чтобы максимально быстро решать возникающие вопросы», — рассказал глава администрации Советского района Вячеслав Шипицын.

По его словам, сейчас контур крыши закрыт, люди защищены от дождя и ветра, часть утеплителя уже привезли. Его начнут монтировать по мере поступления.

Напомним, 8 ноября 2022 года в Томске горела крыша четырехэтажного дома по улице Кулагина, 35. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. При тушении пожара вода залила квартиры жильцов. Договор на ремонт крыши был заключен в марте текущего года. Стоимость ремонта составила порядка 20 млн рублей. Подрядчик вышел на объект 20 марта. Работы планировалось завершить до 30 июля 2023 года.