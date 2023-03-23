Ремонт сгоревшей крыши жилого дома по улице Кулагина в Томске планируют завершить в июле

На скатной кровле усилят деревянные конструкции. Фото: Кирилл Колемасов

К июлю 2023 года в Томске по улице Кулагина,35 планируют завершить ремонт повреждённой в пожаре крыши здания. Контракт заключили 11 марта, стоимость работ оценили в сумму около 20 млн рублей. Работы начали 20 марта. В подвале объекта оборудовали бытовое помещение и привезли бетонные плиты для спецтехники.

Подрядной организации нужно завершить работы до 30 июля. Уже демонтировали непригодные части крыши, очистили от снега кровлю, начали ликвидировать утеплитель.

По словам исполняющего обязанности мэра Томска Михаила Ратнера во время выездного совещания, важно завершить починку, пока позволяет температурный режим. Он отметил, что необходимо соблюдать режим тишины и дать людям отдохнуть от шума. Поэтому время работы установили с 9:00 до 19:00 или 20:00.

На скатной кровле усилят деревянные конструкции, для безопасности прохожих установят ограждения, ликвидируют непригодные и старые стройматериалы, проведут гидроизоляцию чердака и приобретут пиломатериалы.

Ранее жильцы дома по Кулагина, 35 жаловались на затопление квартир талыми водами.