Спасатели нашли тело утонувшего мальчика в реке Кеть в Томской области

Фото: Томская поисково-спасательная служба
Накануне, 26 июля, в поселке Белый Яр Томской области водолазы нашли тело мальчика, который утонул в затоне реки Кеть. Об этом сообщила пресс-служба ОГБУ «ТО ПСС».
«В 6:00 утра водолазная группа ОГБУ ТО ПСС в количестве 5 человек и водителя отправилась в р.п. Белый яр Верхнекетского района для проведения поисковых работ предположительно утонувшего 9-летнего мальчика», - говорится в сообщении.
Фото: Томская поисково-спасательная служба
Отмечается, что специалистам службы пришлось погружаться в водоем на глубину до 3 метров. Они работали при нулевой видимости и скорости течения 0,1 метр в секунду. Температура воды составляла 12°С. Кроме того, на дне реки водолазы обнаружили залежи строительного мусора, что осложняло поиски.
Тело погибшего ребенка отыскали в 14:00.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томска» рассказала, что в Верхнекетском районе утонул мальчик, который купался с другом в местном водоеме. Прокуратура Томской области начала проверку по факту гибели ребенка.
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