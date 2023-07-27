Спасатели нашли тело утонувшего мальчика в реке Кеть в Томской области

Фото: Томская поисково-спасательная служба

Накануне, 26 июля, в поселке Белый Яр Томской области водолазы нашли тело мальчика, который утонул в затоне реки Кеть. Об этом сообщила пресс-служба ОГБУ «ТО ПСС».

«В 6:00 утра водолазная группа ОГБУ ТО ПСС в количестве 5 человек и водителя отправилась в р.п. Белый яр Верхнекетского района для проведения поисковых работ предположительно утонувшего 9-летнего мальчика», - говорится в сообщении.

Фото: Томская поисково-спасательная служба

Отмечается, что специалистам службы пришлось погружаться в водоем на глубину до 3 метров. Они работали при нулевой видимости и скорости течения 0,1 метр в секунду. Температура воды составляла 12°С. Кроме того, на дне реки водолазы обнаружили залежи строительного мусора, что осложняло поиски.

Тело погибшего ребенка отыскали в 14:00.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томска» рассказала, что в Верхнекетском районе утонул мальчик, который купался с другом в местном водоеме. Прокуратура Томской области начала проверку по факту гибели ребенка.

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