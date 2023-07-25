Десятилетний мальчик утонул в затоне реки Кеть в Томской области

Фото: Прокуратура Томской области

В Верхнекетском районе Томской области утонул 10-летний мальчик в затоне реки Кеть. Прокуратура проводит проверку случившегося, сообщает пресс-служба ведомства.

«В поселке Белый Яр Верхнекетского района Томской области в дневное время 25 июля 2023 года двое несовершеннолетних купались в затоне реки Кеть, один мальчик 2013 года рождения утонул», — говорится в сообщении.

Дети находились на водоеме без взрослых.

Прокуратура района организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По ее результатам примут меры прокурорского реагирования.

Напомним, спасатели опубликовали видео с места поисков утонувшего мужчины в озере Круглое в поселке Самусь Томской области. Тело мужчины достали днем 3 июля.