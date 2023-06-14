С начала 2023 года на водоемах Томской области погибли восемь человек

В Томской области на водоемах погибли уже 8 человек. Фото: Анна Ковалёва

В период жаркой погоды в июне 2023 года в Томской области утонули пять человек. Все погибшие были в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил журналистам начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Томской области Сергей Егоров.

Он отметил, что с начала года в регионе зарегистрировано уже 11 происшествий на воде, в прошлом году в этот период насчитывалось 13 случаев. Погибли с начала года — восемь человек, в прошлом году — 14, в том числе двое детей. В текущем году гибель детей удалось не допустить.

За неделю жаркой погоды в начале июня из восьми человек погибли пятеро. Эти люди пили на берегу воды алкогольные напитки и купались в необорудованных местах. Кроме того, температура воды на глубине не превышала восемь градусов, что приводит к судорогам.

Первые случаи гибели произошли в марте 2023 года. Утонувшими были рыбаки и охотники. Главная причина смерти — запутывание в рыболовных сетях.

Егоров уточнил, что последние трагедии на воде произошли с 10 по 11 июня. Так, на озере Лебяжьем утонул молодой человек 2002 года рождения, в реке Томь в районе пляжа в Северске утонул мужчина. Еще один парень погиб в озере в поселке Аэропорт.

Весной чаще всего происшествия на воде случаются с людьми среднего возраста, в летнее — с молодежью и детьми.