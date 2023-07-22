Рабочие начали устанавливать опоры освещения на Коммунальном мосту в Томске

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Сегодня, 22 июля, на Коммунальном мосту Томска стартовали работы по установке опор освещения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на департамент капитального строительства.

«Горсети» начали монтаж опор освещения на ремонтируемой стороне Коммунального моста. Сетевикам предстоит установить 18 опор освещения, в том числе 16 непосредственно на самом мосту», - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что опоры из металла предварительно покрыли горячим цинкованием и окрасили. Позже на них разместят светодиодные светильники. Они будут равномерно освещать проезжую часть.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в Томске на Коммунальном мосту началась установка деформационного шва.

Читайте также Движение в четыре полосы по Коммунальному мосту в Томске планируют запустить в сентябре 2023