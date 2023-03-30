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НовостиОбщество30 марта 2023 16:41

Движение в четыре полосы по Коммунальному мосту в Томске планируют запустить в сентябре 2023

Полностью завершить ремонт подрядчик должен в декабре
Александра Тайбатрова
Фото: пресс-служба мэрии Томска

Фото: пресс-служба мэрии Томска

В Томске продолжается ремонт Коммунального моста. Эту тему обсудили на заседании штаба по капремонту моста, сообщает пресс-служба городской мэрии. Заместитель мэра Томска по архитектуре и строительству Алексей Макаров поручил подрядчику сделать съезды на мост более плавными, а также составить конкретный производственный график, чтобы уже в сентябре открыть четырехполосное движение по Коммунальному мосту.

«Нужно скорректировать график работ без ущерба для качества так, чтобы в сентябре запустить полноценное движение, и спокойно продолжить работы под мостом», - сказал Алексей Макаров.

На данный момент готовность объекта составляет примерно 56 процентов, а часть работ идет с опережением графика, уточняют в горадминистрации. Также на заседании штаба сотрудникам ГИБДД поручили усилить контроль за проездом большегрузов.