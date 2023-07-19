В Томске на Коммунальном мосту началась установка деформационного шва

Еще один деформационный шов планируют установить в район девятой опоры Фото: Пресс-служба мэрии Томска

На Коммунальном мосту в Томске начали устанавливать деформационный шов, отчитались в мэрии. Шов привезли в Томск в понедельник, а сегодня доставили на мост. На его установку уйдет несколько дней. Еще один деформационный шов планируют установить в район девятой опоры. Его уже закупили и теперь ждут, когда завод-производитель его отгрузит.

«Работы идут в районе первой опоры», - уточнили в пресс-службе мэрии Томска.

На мосту сейчас работают 79 человек, ремонт идет по графику. Кроме установки деформационного моста, строители делают гидроизоляцию на железобетонной плите, устанавливают водоотводный лоток, перильные ограждения, ливневую канализацию и т.д.

Также на мосту работают «Горсети». Специалисты компании прокладывают кабель для подключения наружного освещения, а скоро начнут устанавливать фонарные опоры.

Напомним, что на ремонт улиц в Зеленых горках Томска выделят дополнительно 50 миллионов рублей. Отремонтировать три улицы планируют в этом году.