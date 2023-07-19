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НовостиОбщество19 июля 2023 8:37

В Зеленых горках Томска отремонтируют три улицы за 50 миллионов

Это улицы Нарановича, Архитекторов и Клыгина
Александра Тайбатрова
Многие томичи жаловались на состояние дорог в микрорайоне

Многие томичи жаловались на состояние дорог в микрорайоне

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В микрорайоне Зеленые горки Томска отремонтируют три улицы. Ранее выделить на это 50 миллионов распорядился губернатор Томской области Владимир Мазур.

«Улицы Нарановича, Лыгина и Архитекторов вызывают огромное количество нареканий томичей», - приводит слова и.о. мэра Михаила Ратнера пресс-служба мэрии.

С просьбами отремонтировать дороги в Зеленых горках обращались и депутаты. Сообщалось, что ремонт дорог на дополнительно выделенные деньги планируют выполнить уже в этом году.