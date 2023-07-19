На ремонт дорог в микрорайоне Зеленые Горки Томска выделят 50 миллионов

Деньги выделят за счет экономии при проведении конкурсных процедур Фото: Пресс-служба администрации Томской области

На ремонт дорог в томском микрорайоне Зеленые Горки дополнительно выделят 50 миллионов рублей. Такое распоряжение дал губернатор Томской области Владимир Мазур во время проверки дорожного ремонта в Томске, сообщает пресс-службе обладминистрации.

«Губернатор поручил и.о. мэра Михаилу Ратнеру с учетом мнения жителей выбрать улицы для ремонта и провести все работы в дорожную кампанию этого года», - дополнили в пресс-службе обладминистрации.

50 миллионов выделят за счет экономии при проведении конкурсных процедур.

Также по итогам проверки было принято решение разработать смету для ремонта площади возле ОКБ и как можно скорее приступить к ремонту. На состояние дорожного полотна на этом участке томичи жаловались неоднократно.

Кроме того, губернатор Мазур проверил, как идет ремонт улиц Клюева и Дальне-Ключевская, Отмечается, что работы идут по графику.

Напомним, что в Томске 23 июля перекроют движение на проспекте Развития из-за велозаезда.