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Общество19 июля 2023 2:44

Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве на Фрунзенском рынке Томска

Запись опубликовало Следственное управление СК РФ по Томской области
Анна Ковалёва

Появилось видео допроса мужчины, которого задержали накануне оперативники в районе Михайловской рощи Томска. Его подозревают в совершении убийства на Фрунзенском рынке 18 июля.

На записи, опубликованной пресс-службой СУ СК РВ по Томской области, видно, как молодой человек отвечает на вопросы следователя. Он говорит, что при необходимости может выехать на место происшествия и там подробно рассказать об инциденте.

Напомним, вчера днем 46-летний мужчина заметил, что один из посетителей рынка забрал с прилавка несколько апельсинов. При попытке пресечь действия грабителя он получил ножевые ранения, от которых скончался в машине скорой помощи.

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