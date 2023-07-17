Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 5:27

При пожаре в томском селе Тимирязево погибли 10 кур

Пожар произошел 16 июля
Александра Тайбатрова
Тушили пожар 16 человек

Тушили пожар 16 человек

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В селе Тимирязево под Томском 16 июля произошел пожар. Сообщалось, что здесь горели надворные постройки и баня. В одной из построек находились 10 кур.

«Первое подразделение прибыло к месту пожара в 14.10, потушили пожар в 15.10», - следует из сообщения пресс-службы ГУ МЧС России по Томской области.

Из-за пожара обгорели обрешетки крыш построек и потолочное перекрытие бани, также обгорели стены двух построек и бани, дрова, и погибли куры.

По предварительной информации, пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Тушили пожар 16 человек, были задействованы четыре единицы техники.

Напомним, что «Россети Томск» восстанавливают электроснабжение по всей области после шторма.