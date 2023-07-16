Под Томском в Тимирязево горят постройки на площади 100 квадратных метров

В томском селе Тимирязево произошел пожар. Видео с места поделились очевидцы в Telegram-канале «Регион-70 Томск». Как рассказали журналисту «Аргументы и факты – Томск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области, горят надворные постройки на площади 100 квадратных метров.

«Сообщение о возгорании поступило в 14.03, пожарные прибыли на место в 14.10», - уточнили в ведомстве.

Жилой дом от огня пожарные спасли. Из-за пожара никто не погиб и не пострадал.

Напомним, что в ночь на 17 июля в Томске ожидают грозу и сильный ветер.