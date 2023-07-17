«Россети Томск» восстанавливают электроснабжение во всей области после шторма

Фото: пресс-служба "Россети Томск"

По всей территории Томской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, которое было нарушено из-за урагана. Вечером 15 июля «Россети Томск» перевели в режим повышенной готовности. Пресс-служба компании сообщила об этом накануне, в воскресенье.

«Грозовой фронт стал причиной отключения света в нескольких районах области. Особо пострадал Томский район. Отключения электроэнергии зафиксировали в нескольких населенных пунктах», - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты восстанавливали электроснабжение в течение всей ночи 16 июля. С утра персонал перегруппировали: из районов, которые не пострадали из-за грозового шторма, 18 бригад и 25 единиц техники перебросили в самые проблемные локации. Таковыми оказались населенные пункты Александровское, Козюлино, Половинка и Ольговка.

«С учетом полученного оперативного предупреждения не исключаются дальнейшие технологические нарушения на ЛЭП. «Россети Томск» просят сохранять спокойствие и обо всех отключениях электроэнергии сообщать по телефону: 8 800 220 0 220», - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что 2 пригородных поселка остались без света из-за грозы