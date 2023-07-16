Из-за грозы два поселка под Томском остались без света

Из-за грозы и ветра в Томске падали деревья и отключалось электричество Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Накануне, 15 июля, из-за грозы без света остались поселки Дзержинский и Тимирязевское, сообщила пресс-служба мэрии. Специалисты «Россетей Томска» сразу же выехали к местам аварий, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома томичей.

«Поступило несколько обращений о падении деревьев или веток», - добавили в пресс-службе мэрии.

Деревья и ветки падали на улицах Карпова, Смирнова, Ивана Черных, Крепежной, Крепежной, Асиновской, Карташова, Эуштинской, в Кольцевом проезде и в переулке Инструментальном. Их обещают в ближайшее время убрать.

К счастью, из-за непогоды никто не пострадал. Но напомним, что на 16 июля в Томске объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и шквалистого ветра.