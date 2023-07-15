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НовостиОбщество15 июля 2023 13:04

Молния ударила в дерево на улице Смирнова в Томске

Упавшее дерево перегородило дорогу
Алёна Мищенко

В Томске 15 июля на улице Смирнова молния ударила по дереву рядом проезжей частью. Упавшее от удара стихии дерево перегородило дорогу автомобилистам. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Регион-70".

Напомним, сегодня в Томске и области было объявлено оперативное предупреждение из-за сильных дождей, гроз и ветра. Также синоптики передавали град.

На опубликованной каналом видеозаписи видно, что улицы города сильно затопило. Также очевидцы зафиксировали поваленное дерево, в которое ударила молния. Из-за этого дерево перегородило дорогу автомобилистам.

"Смирнова молния ударила в дерево. Перегородила дорогу в сторону АРЗа", - сообщили очеивдцы.

По предварительным данным, никто не пострадал.