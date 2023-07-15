Штормовое предупреждение объявлено в Томске из-за грозы и шквалистого ветра

Фото: Густаво Зырянов

В Томске и области объявили штормовое предупреждение из-за грозы и шквалистого ветра до 28 м/с. Об этом предупредили во вторник на сайте Томского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в Томской области продолжает действовать штормовое предупреждение. В воскресенье, 16 июля, по городу ожидаются дожди и грозы. При грозах возможны шквалистые порывы ветра до 28 м/с.

В администрации Томска томичам напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности, а именно не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций. Также важно соблюдать скоростной режим на дорогах.