Фото: администрация Томской области

Дмитрий Сон покинул пост главы департамента специальных проектов Томской области. Он уволился по собственному желанию, сообщили в администрации региона.

Как сообщил представитель обладминистрации, Дмитрий Сон ушел с поста начальника департамента специальных проектов по собственному желанию. Он уволен с 17 июля 2023 года.

Что стало причиной ухода и кто займет место главы департамента — неизвестно.

Напомним, Дмитрий Сон был назначен начальником департамента специальных проектов в феврале 2022 года. До этого он занимал пост зампроректора по социальным вопросам Томского государственного университета.

Департамент специальных проектов курирует создание межвузовского кампуса.