Начальником департамента специальных проектов Томской области назначен Дмитрий Сон

Фото: пресс-служба администрации Томской области

В понедельник, 28 февраля, губернатор Томской области Сергей Жвачкин представил начальника нового департамента специальных проектов Дмитрия Сона. До этого он занимал пост заместителя проректора по социальным вопросам Национального исследовательского ТГУ, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Жвачкин отметил, что Дмитрий Сон является талантливым организатором, за плечами которого совместная с губернатором организация форума молодых учёных U-NOVUS. Глава региона подчеркнул, что Сон имеет все качества, которые необходимы для того, чтобы стать одним из моторов проекта создания кампуса.

Как добавил губернатор, Дмитрию Сону предстоит организовать команду нового департамента, с которой затем нужно будет без перерыва заниматься мегапроектом и в Томске, и в Москве, при этом координируя работу разных людей и служб, от которых зависит реализация проекта.

Сергей Жвачкин пожелал Дмитрию Сону успехов на новом посту.

Ранее сообщалось, что в Томской области появился департамент специальных проектов, который будет курировать создание межвузовского кампуса.