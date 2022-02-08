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Общество8 февраля 2022 5:33

В Томской области появился курирующий создание межвузовского студенческого кампуса департамент

Информации о том, кто станет главой департамента, нет.
Источник:kp.ru
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Фото: Владислав Пирогов

Фото: Владислав Пирогов

В Томской области появился департамент специальных проектов, который будет курировать создание межвузовского кампуса. Об этом говорится в постановлении губернатора Сергея Жвачкина, опубликованного на сайте администрации Томской области.

В постановлении говорится: «Утвердить Положение о департаменте специальных проектов Томской области... Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Томской области по экономике (Андрея Антонова)».

В положении говорится, что новый департамент будет курировать создание студенческого кампуса и других объектов регионального значения. Новому департаменту предстоит осуществлять поиск партнеров, а также контролировать строительство кампуса. Информации о том, кто станет главой департамента, пока нет.