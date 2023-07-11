Погибшим ребенком в аварии в Томске оказался мальчик

Фото: Ксения Высотина

Погибшим под колесами "Газели" сегодня утром, был 4-летний мальчик. Как рассказала соседка журналисту "КП-Томск", ребенок вместе с бабушкой шел в магазин.

Напомним, что сегодня, 11 июля, в Томске "Газель" насмерть сбила 4-летнего ребенка. Позже появилась информация, что несовершеннолетний вырвался из рук бабушки и в моменте начал перебегать проезжую часть.

"Я не спускалась вниз, подробности не узнавала что именно за семья. Пока знаю только, что они с первого подъезда, я со второго. В чате дома обсуждали инцидент", - рассказала соседка.

Ранее также сообщалось, что правоохранительные органы работают на месте и выясняют подробности ситуации.