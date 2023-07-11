"Вырвался из рук бабушки": в томской полиции рассказали подробности ДТП, где погиб 4-летний ребенок

На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы. Фото: Наталья Качановская.

В УМВД по Томской области рассказали подробности ДТП, где погиб 4-летний ребенок. Оказалось, что мальчик вырвался из рук бабушки и внезапно начал перебегать проезжую часть.

Напомним, что сегодня, 11 июля, в Томске "Газель" насмерть сбила 4-летнего ребенка.

"Автомобилем управлял мужчина 44 лет. Согласно пояснению свидетелей и очевидцев установлено, что ребенок передвигался в сопровождении бабушки", - рассказали в полиции.

На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы.