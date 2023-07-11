Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 11 июля, в Томске "Газель" насмерть сбила 4-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В УМВД России по Томской области поступило сообщение о том, что около 09 часов 25 минут в районе частного сектора на улице Блок-Пост, водитель, управляя автомобилем «Газель», совершил наезд на 4-ех летнего пешехода", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что от полученных травм ребенок скончался на месте аварии.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранительные органы.