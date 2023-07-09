Летом 2023 года томские гостиницы, санатории и базы отдыха могут принять 9 тысяч человек

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Сегодня в Томской области работают 135 гостиниц, 11 санаториев и 17 баз отдыха. В них одновременно могут расположиться 9 тысяч туристов. Об этом сообщила пресс-служба «Томскстата».

Уточняется, что категорию «5 звезд» имеют 2 региональных отеля, «4 звезды» - 5 гостиниц, «3 звезды» - 18.

Представители территориального органа Федеральной службы государственной статистики добавили, что в 2022 году Томскую область посетили 216 тысяч туристов.

«Четверть из них приехали отдохнуть, 12% — посетить лечебно-оздоровительные процедуры», - уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томска» рассказала, что в Томске создали пешеходный туристический маршрут по историческим местам города.

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