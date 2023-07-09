Рейс из Улан-Удэ в Томск отменили 9 июля

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Сегодня, 9 июля, в аэропорту Улан-Удэ отменили рейс ИН 1094, который должен был вылететь в Томск. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Регион-70».

«Самолет из Улан-Удэ в Томск задержан более чем на 4 часа из-за неисправности борта. Представителя авиакомпании нет. Информационная поддержка не оказывается. Должен был вылететь в 14:10, перенесли на понедельник 5:25 утра», - написали авторы поста.

Фото: сайт аэропорта "Байкал"

На сайте международного аэропорта «Байкал» в разделе «Онлайн-табло» также указано, что данный рейс отменили. Пассажиры, желающие улететь в Томск, сообщают в паблике, что терпят большие неудобства в связи с внезапным изменением расписания полетов.

«Люди как кильки в консервной банке в жару вынуждены бегать по аэропорту Улан-Удэ с багажом», - написали в мессенджере.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что с 1 июля количество рейсов из Толмачево в Богашево увеличилось.

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