В Томске создали пешеходный туристический маршрут по историческим местам города

Фото: администрация Томской области

Пешеходный туристический маршрут «Путь томича» был создан в Томске. Он представляет иммерсивную историческую экскурсию с колоритом дореволюционной эпохи, сообщает обладминистрация.

Маршрут открыли 3 мая. Участие в нем приняли губернатор Томской области Владимир Мазур и ученики Томского гуманитарного лицея. Они прошли четырехчасовую экскурсию от Богоявленского собора на площади Ленина до Университетского озера на Московском тракте.

«Новый маршрут разработал туристский информационный центр Томска в рамках федерального проекта «Больше, чем путешествие», который по поручению Президента РФ реализует Росмолодежь», – говорится в сообщении.

Проект состоит из иммерсивной экскурсии с погружением участников не только в историю определенного места, но и в колорит дореволюционной эпохи.

Маршрут начался у памятника Петру и Февриону в Богоявленском сквере. Во время экскурсии участники шли по набережной Ушайки. Завершился "Путь томича" на берегу Университетского озера по Московскому тракту.

Также экскурсия охватила Воскресенскую гору и музей истории Томска, Богородице-Алексиевский монастырь, улицы Крылова и Гагарина, площадь Ново-Соборную и Университетскую рощу.