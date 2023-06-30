С 1 июля количество авиарейсов из Новосибирска в Томск увеличится

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С 1 июля 2023 года из новосибирского аэропорта Толмачево запустят дополнительные рейсы в Томск. Об этом сообщили представители авиакомпании S7 Airlines.

Напомним, на сегодняшний день между городами курсирует 1 самолет ежедневно. Теперь – по понедельникам, средам и субботам добавят по дополнительному рейсу. Таким образом, 3 дня в неделю будут летать по 2 самолета, в остальные дни по 1.

«Полет займет чуть меньше часа, что гораздо быстрее поездки на машине или поезде: по земле расстояние между городами можно преодолеть за 4-8 часов», - сказали представители авиакомпании.

Дополнительные рейсы планируют отправлять из Новосибирска в 10:15, прибывать в Томск пассажиры будут ориентировочно в 11:10.

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