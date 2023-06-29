Жители Томска рассказали, как проведут летний отпуск в 2023 году

Томичи рассказали о своем летнем отпуске Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Далеко не все работающие томичи могут позволить себе отдых на море, однако многие жители не представляют свой отпуск без моря. Журналисты издания Tomsk.mk.ru спросили томичей, как они запланировали свой отпуск летом 2023 года.

Томичка Ирина работает в детском саду, замужем и воспитывает троих детей. Отпускных у нее выходит много. Однако съездить куда-то всей семьей кажется для женщины дорогим удовольствием.

«Страшно подумать, сколько денег нужно, чтобы всю нашу компанию вывезти куда-нибудь в Адлер или на Алтай, я уже не говорю про заграницу», — говорит Ирина.

У Ирины с мужем есть дача в районе Радионово, там они и проводят свободное время.

«Никаких серьёзных сельскохозяйственных работ мы там не ведем, садим по мелочи: цветы, горох, ягоду. Жарим шашлыки. Отдыхается там прекрасно. Чистый воздух, крепкий сон. Я чувствую себя полностью восстановившейся после пары недель дачной жизни», — поделилась Ирина.

А вот жительница Томска Ксения неделю назад улетела в Турцию. В первый же день отпуска сгорела на солнце, но о выборе места для отдыха нисколько не жалеет. Женщина не представляет отдых без моря.

По словам девушки, отдых на море существенно подорожал, но она откладывала честно заработанные деньги и теперь наслаждается пляжным курортом.

Стоимость недельного тура в Турцию из Новосибирска обойдется томичам от 100 тысяч рублей в скромном отеле. Неделя в Анталии в отеле 5 звёзд обойдётся в 263 тысячи рублей.

Отпуск в Шри-Ланке, Египте, Китае, Таиланде или Греции стоит значительно дороже.