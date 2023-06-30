В Томской области начался сбор урожая огурцов

Фото Любови Прокопенко

В Томской области появились первые огурцы. Жительница села Дзержинское Любовь Прокопенко обнаружила на своих грядках плоды, которые обычно созревают только в июле. О раннем урожае женщина рассказала журналисту «Комсомольской правды - Томск».

Фото предоставлено героем публикации

«Второй год подряд огурцы у нас ранние. В 2022-м 4 июня мы уже начали их есть, а нынче вот дня 3 тому назад первые огурчики сняли», - делится хорошей новостью Любовь Николаевна.

Фото Любови Прокопенко

Она уточняет, что обычно огуречный сезон начинается не раньше июля. В этом году, удивляясь скороспелым овощам, соседи заглядывают к Любови, чтобы выяснить секрет успешного выращивания.

«Сейчас вот знакомая сказала: «У меня еще только 4-й листочек, а у вас уже прямо урожай. Пришла поглядеть, как вы выращиваете». Я отвечаю: «Обыкновенно, в навозных грядках, не в теплице, на улице», - делится сельчанка.

Фото Любови Прокопенко

Любовь предпочитает сорта «Машенька» и «Герман». Это гибридные растения, у которых нельзя снять семечко.

«Здесь сначала огурчик вырастает, а потом цветочек. У обыкновенных - сначала цвет идет, и пока еще пчелка прилетит, опылит, потребуется время», - уточнила Любовь.

Фото Любови Прокопенко

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что на юге области сбор черники стартует 20 июля.

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