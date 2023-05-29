Более 40 хозяйств Томской области завершили посевные работы

В Томской области 43 хозяйства завершили посевную кампанию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области 43 хозяйства завершили посевную кампанию, сообщается на сайте администрации области. Всего аграрии засеяли более 122 тысяч гектаров. А в Бакчарском районе план по посадке зерновых и бобовых уже выполнили на 100%.

«На финишную прямую вышли хозяйства Томского, Кривошеинского и Колпашевского районов», уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Еще в шести районах – Первомайском, Шегарском, Кожевниковском, Молчановском, Чаинском и Зырянском – план посевной выполнили более чем на 70%. На полях региона продолжается посадка рапса, льна-долгунца, однолетних трав, картофеля, капусты, свеклы. А вот посадку моркови и масличного льна в Томской области уже завершили.

Напомним, что в начале июня в Томской области ожидается жара +30 градусов.