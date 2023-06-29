Сбор черники в южный районах Томской области стартует с 20 июля

В Томской области сбор черники стартует с 20 июля Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В южных района Томской области сезон заготовки черники стартует с 20 июля, в северных — с 25 июля. Урожайность черники в этом году ожидается ниже среднего, сообщили в администрации региона.

Так, в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском и Шегарском районах, а также Томске и Северске чернику можно будет собирать с 20 июля.

А в Александровском, Верхнекетском, Бакчарском, Каргасокском, Кривошеинском, Колпашевском, Молчановском, Парабельском, Тегульдетском, Чаинском районах, Стрежевом и Кедровом — с 25 июля.

Специалисты отмечают, что урожайность черники в этом году ожидается ниже среднего. На это повлияли долгая холодная весна и малое количество осадков.

Неаккуратный сбор и заезд в ягодники на автомобиле также снижает урожай в последующие годы и истощает ресурсы.

За нарушение сроков сбора и заготовки пищевых лесных ресурсов для собственных нужд предусмотрен административный штраф от 500 рублей до 20 тысяч рублей с конфискацией заготовок.

Во время нахождения в лесу необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара звоните на линию лесной охраны по номеру: 8-800-100-9400.