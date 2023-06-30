Житель Стрежевого ответит в суде за ДТП, в котором погибла 70-летняя пенсионерка

Фото: Прокуратура Томской области

В Стрежевом будут судить 37-летнего водителя Toyota Corolla за ДТП, в котором погибла 70-летняя женщина и серьезно пострадала еще одна 57-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, 22 марта 2023 года в Стрежевом пьяный водитель Toyota сбил двух женщин в районе дома по улице Ермакова. В результате ДТП 70-летняя женщина скончалась на месте, вторая 57-летняя женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Возбудили уголовное дело.

По версии следствия, пьяный водитель Toyota Corolla рядом с домом по улице Ермакова в Стрежевом не справился с управлением, выехал на пешеходную дорожку и сбил двух пешеходов.

От полученных травм одна пострадавшая скончалась, другой женщине был причинен тяжкий вред.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Стрежевого по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Уголовное дело направлено в Стрежевской городской суд.