В особняке на улице Розы Люксембург в Томске откроют Дом молодежи

Фото: Telegram-канал Владимира Мазура

В 2024 году в Томске появится Дом молодежи. На реализацию проекта направят около 90 млн рублей из 174 млн, которые область выиграла в конкурсе «Регион для молодых». Победителей определило Федеральное агентство «Росмолодежь». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Несмотря ни на что, День молодежи для Томска стал настоящим праздником, потому что мы выиграли этот конкурс», - прокомментировал новость начальник управления молодежной политики городской администрации Александр Лисицын.

В Дом молодежи перепрофилируют старинный особняк по адресу ул. Розы Люксембург, 8. Общая площадь постройки - 2 003,8 квадратных метра.

Согласно паспорту Молодежного центра (документ есть в распоряжении редакции), на 3 этажах здания, включая цокольный, и во внутреннем дворе разместятся разнообразные функциональные пространства. Среди них:

• выставочные зоны

• сцена

• конференц-зал

• зоны знаний (мобильные лекционные и тренинговые пространства)

• фудкорт и мобильная кухня

• коворкинг-холл

• открытое уличное пространство

• студии для работы резидентов

• танцевальный класс

• творческие мастерские

• велком-зона (ресепшн, гардероб, зоны ожидания и навигации по Центру, экосистемы молодежной политики)

• медиа-студия

• зона свободного времени (досуговая зона)

• бэк-офис сотрудников Центра

• переговорные.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в областном центре отреставрируют также здание «Биржевого корпуса» на пл. Ленина, 2.

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