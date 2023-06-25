В особняке на улице Розы Люксембург в Томске откроют Дом молодежи

Фото: Telegram-канал Владимира Мазура
В 2024 году в Томске появится Дом молодежи. На реализацию проекта направят около 90 млн рублей из 174 млн, которые область выиграла в конкурсе «Регион для молодых». Победителей определило Федеральное агентство «Росмолодежь». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
«Несмотря ни на что, День молодежи для Томска стал настоящим праздником, потому что мы выиграли этот конкурс», - прокомментировал новость начальник управления молодежной политики городской администрации Александр Лисицын.
В Дом молодежи перепрофилируют старинный особняк по адресу ул. Розы Люксембург, 8. Общая площадь постройки - 2 003,8 квадратных метра.
Согласно паспорту Молодежного центра (документ есть в распоряжении редакции), на 3 этажах здания, включая цокольный, и во внутреннем дворе разместятся разнообразные функциональные пространства. Среди них:
• выставочные зоны
• сцена
• конференц-зал
• зоны знаний (мобильные лекционные и тренинговые пространства)
• фудкорт и мобильная кухня
• коворкинг-холл
• открытое уличное пространство
• студии для работы резидентов
• танцевальный класс
• творческие мастерские
• велком-зона (ресепшн, гардероб, зоны ожидания и навигации по Центру, экосистемы молодежной политики)
• медиа-студия
• зона свободного времени (досуговая зона)
• бэк-офис сотрудников Центра
• переговорные.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в областном центре отреставрируют также здание «Биржевого корпуса» на пл. Ленина, 2.
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