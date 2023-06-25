Томский проект «Дом за рубль» представили в Русском географическом обществе

Фото: Анна Ковалёва

8 объектов восстановлено, 17 домов в работе, 7 планируют отреставрировать до конца 2023 года – таковы промежуточные итоги работы проекта «Дом за рубль». Ими поделился на заседании Русского географического общества по развитию туризма начальник департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сергей Чиков.

Чиновник также подчеркнул, что еще на 44 дома заключены договоры аренды. Кроме того, 27 зданий находятся в разной степени готовности к торгам. В целом, проект по восстановлению деревянной архитектуры Чирков охарактеризовал как эффективный.

«Сегодня мы ищем пути перевода проекта «Дом за рубль» на новый уровень – от восстановления отдельных домов к комплексному развитию территорий, сохранивших историческую деревянную застройку. Кроме того, прорабатываем варианты вовлечения в эту работу областной администрации», - сказал начальник департамента.

Обсуждая на заседании РГО перспективы развития туризма в регионе, Сергей Чиков отметил, что отреставрированные и удачно перепрофилированные старые здания становятся важной «историей успеха» для города.

Читайте также В Томске отреставрируют «Биржевой корпус» на Ленина, 2