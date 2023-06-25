В Томске отреставрируют «Биржевой корпус» на Ленина, 2

Фото: пресс-служба ТГАСУ

В Томском государственном архитектурно-строительном университете сообщили о готовности проекта реставрации исторического здания «Биржевого корпуса». Документ уже прошел историко-культурную экспертизу. Его согласовали в региональном Комитете по охране объектов культурного наследия. Научным руководителем проекта стал доцент кафедры строительной механики ТГАСУ Олег Лоскутов.

«По контракту с Российским государственным университетом правосудия сотрудники Томского государственного архитектурно-строительного университета разработали научно-проектную документацию для проведения реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Биржевой корпус», расположенного по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 2», - говорится в сообщении.

При визуальном обследовании исторического здания обнаружили дефекты в кирпичных сводах и стенах, к трещинам привели неравномерные осадки фундамента. Специалисты также определили, что постройка отклонена по горизонтали конструкций галереи, зафиксировали и отклонения осей колонн от вертикали. После этого были проведены инженерно-геологические и гидрогеологические исследования.

«Вердикт был следующим - объект культурного наследия находится в ограниченно работоспособном состоянии, а местами в недопустимом состоянии. Требуется комплексная реставрация и капитальный ремонт здания», - уточнили специалисты.

Фото: пресс-служба ТГАСУ

Специалисты планируют не только восстановить фундамент, несущие и ограждающие конструкции, но и отреставрировать фасады, обновить внутреннюю отделку, заменить инженерные сети. После перепланировки объект станет доступным для маломобильных граждан.

Напомним, здание биржи было построено в 1854 году на месте старого корпуса по проекту губернского архитектора Алексея Арефьева. Это один из немногих домов, возведенных в Томске в традициях русского классицизма. С 1987 по 2001 годы в постройке располагалась областная библиотека имени Пушкина, после чего там разместился Западно-Сибирский филиал Академии правосудия.

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