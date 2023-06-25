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НовостиОбщество25 июня 2023 10:07

Движение транспорта по проспекту Комсомольский в Томске возобновили досрочно

Ремонтные работы на участке закончились раньше намеченного срока
Анна Ковалёва

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Сегодня по проспекту Комсомольский открыли проезд для автотранспорта. Движение возобновили раньше заявленного срока. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томска.

«По настоянию департамента городского хозяйства «Томск РТС» раньше намеченного срока завершил работы на пр. Комсомольском. Движение транспорта возобновлено на день раньше в полном объеме», - говорится в сообщении.

В мэрии напомнили, что 24 и 25 июня на перекрытом участке проспекта меняли квартальные теплосети, запитанные от магистрали №2.

Ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в понедельник, 26 июня, на подъезде к Коммунальному мосту сузят полосу для движения.

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