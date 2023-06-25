ТГУ запускает спецавтобус для томских и новосибирских абитуриентов

ТГУ возобновляет традицию выездных комиссий Фото: Анна Ковалёва

С 26 по 29 июня в населенные пункты Томской области и в Новосибирск будет заезжать специальный автобус для абитуриентов ТГУ. Они смогут подать документы «на выезде». Об этом сообщила пресс-служба вуза со ссылкой на слова начальника управления нового набора университета Евгения Павлова.

«Будем работать непосредственно в городах и селах с абитуриентами, принимать документы, проводить консультации. Как раз едем в те точки, где больше всего победителей и призеров олимпиад, где по статистике больше высокобалльников», - сказал Павлов.

Он добавил, что еще до появления ЕГЭ сотрудники ТГУ выезжали в различные районы региона и в другие субъекты РФ, где принимали вступительные экзамены.

«В этом году мы решили возобновить традицию», - подчеркнул начальник управления нового набора.

График работы выездной комиссии представили на сайте Томского госуниверситета.

26 июня

Город Асино, ул. П. Морозова, 6. СОШ № 1. 09:00 - 14:00.

Село Первомайское, ул. Советская, д. 20. Первомайская СОШ. 15:00 - 18:00.

27 июня

Село Кривошеино, ул. Коммунистическая, 43. Кривошеинская СОШ. 09:00 - 13:00

Село Молчаново, ул. Димитрова, 78. Молчановская СОШ №1. 14:00 - 18:00.

28 июня

Село Бакчар, ул. Ленина, 44. Бакчарская СОШ. 11:00 - 16:00.

29 июня

Город Новосибирск, ул. Широкая, 33/1. Новосибирский юридический институт (филиал ТГУ). 10:00 - 18:00.

Напомним, 20 июня вузы Томска начали приемную кампанию.

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