На подъезде к Коммунальному мосту сузят полосу для движения 26 июня

Фото: Анна Ковалёва

Завтра утром, 26 июня, дорожные работники сузят одну полосу на подъезде к Коммунальному мосту. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томска.

Движение автотранспорта частично ограничат с 9:00 до 23:00. В это время сотрудники ООО «Зеленстрой» будут монтировать цветочный герб на склоне на улице Нахимова.

«Движение будет осуществляться в соответствии с временными знаками», - уточняется в сообщении.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что цветочный герб появится в городе в конце июня. Все затраты включены в общую смету расходов на озеленение города.

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