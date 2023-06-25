На подъезде к Коммунальному мосту сузят полосу для движения 26 июня

Фото: Анна Ковалёва
Завтра утром, 26 июня, дорожные работники сузят одну полосу на подъезде к Коммунальному мосту. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томска.
Движение автотранспорта частично ограничат с 9:00 до 23:00. В это время сотрудники ООО «Зеленстрой» будут монтировать цветочный герб на склоне на улице Нахимова.
«Движение будет осуществляться в соответствии с временными знаками», - уточняется в сообщении.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что цветочный герб появится в городе в конце июня. Все затраты включены в общую смету расходов на озеленение города.
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