В Томской области эвакуировали 117 транспортных средств за неделю

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С 16 по 22 июня 2023 года в регионе эвакуировали117 транспортных средств, водители которых нарушили ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

Правилами остановки и стоянки пренебрегли 22 автолюбителя, в отношении них составили административные материалы. Уточняется, что четверо человек без законных оснований оставили свой транспорт на парковке для инвалидов.

«К административной ответственности привлечено 33 автомобилиста за управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента», - добавили в пресс-службе.

Среди задержанных водителей 55 человек находились за рулем нетрезвыми, пятеро - с признаками опьянения «повторно». То есть, они уже были лишены прав управления транспортными средствами. На нарушителей возбудили уголовные дела п статье 264.1 УК Российской Федерации.

Ранее «Комсомольская правда в Томске» рассказала, что за неделю на дорогах области видеокамеры зафиксировали около 17 тысяч нарушений ПДД.

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