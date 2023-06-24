Почти 17 тысяч нарушений на дорогах Томской области зафиксировали камеры за неделю

Камеры зафиксировали почти 17 тысяч нарушений на дорогах за неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшую неделю камеры зафиксировали 16815 нарушений на дорогах Томской области, эти данные приводит пресс-служба ГУ МВД России по Томской области.

«Основная цель использования приборов видеофиксации - обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма», - напоминают полицейские.

Чаще всего томичи на этой неделе нарушали скоростной режим: камеры выявили 15281 такой случай. После того, как камера зафиксировала нарушение, информация обрабатывается, и вскоре нарушителю приходит штраф. Если он оплатит его в течение 20 дней после вынесения, то может получить скидку 50%. А после этого срока штраф придется оплатить в полном размере.

Напомним, что в Томске может появиться система распознавания лиц с помощью видеокамер.