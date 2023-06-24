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НовостиОбщество24 июня 2023 3:56

Почти 17 тысяч нарушений на дорогах Томской области зафиксировали камеры за неделю

Чаще всего томичи превышали скорость
Александра Тайбатрова
Камеры зафиксировали почти 17 тысяч нарушений на дорогах за неделю

Камеры зафиксировали почти 17 тысяч нарушений на дорогах за неделю

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшую неделю камеры зафиксировали 16815 нарушений на дорогах Томской области, эти данные приводит пресс-служба ГУ МВД России по Томской области.

«Основная цель использования приборов видеофиксации - обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма», - напоминают полицейские.

Чаще всего томичи на этой неделе нарушали скоростной режим: камеры выявили 15281 такой случай. После того, как камера зафиксировала нарушение, информация обрабатывается, и вскоре нарушителю приходит штраф. Если он оплатит его в течение 20 дней после вынесения, то может получить скидку 50%. А после этого срока штраф придется оплатить в полном размере.

Напомним, что в Томске может появиться система распознавания лиц с помощью видеокамер.