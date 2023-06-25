За сутки в Томской области потушили 6 лесных пожаров

Фото: департамент лесного хозяйства Томской области

Сейчас на территории Томской области нет действующих лесных пожаров. За прошедшие сутки возгорания ликвидировали в Каргосокском, Кедровом, Бакчарском и Тимирязевском лесничествах. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента лесного хозяйства.

Грозовая активность и нарушения правил пожарной безопасности в лесах остаются основными причинами возгораний. С последствиями в течение суток боролись 207 человек, было задействовано 10 единиц техники. Регион патрулировали 2 вертолета Ми-8 и самолет Ан-2.

«Мобильные группы лесопожарных станций, лесной охраны, арендаторов и лесничеств совершили 21 выезд», - уточнили в пресс-службе.

Ранее «Комсомольская правда – Томск» сообщала, что ситуацию с пожарами в регионе удалось переломить. Для этого сотни людей в течение 2 недель работали в круглосуточном режиме.

Отметим, с 25 по 27 июня в Томской области местами сохранится высокая пожароопасность: 4-й класс. Информация об этом опубликована на сайте Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в разделе «Штормовые предупреждения о важнейших опасных и неблагоприятных природных явлениях».

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