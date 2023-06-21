Крыша склада с горючими материалами горит в Томске

Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томске на улице Милиоративная, 12 загорелась крыша склада, в котором хранятся горюче-смазочные материалы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в 12:17. Загорелась крыша складского помещения каркасного типа, в котором хранятся горюче-смазочные материалы.

По предварительным данным МЧС, площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.

Информации о погибших и пострадавших нет.

В настоящее время крышу продолжают тушить, информации о ликвидации пожара не поступало.