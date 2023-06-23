Большинство пожаров на севере Томской области потушили

В Томской области удалось стабилизировать обстановку с лесными пожарами Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области удалось стабилизировать обстановку с лесными пожарами, об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства региона. Большинство пожаров на севере области удалось потушить, для этого сотни людей две недели работали круглосуточно.

«За прошедшие сутки в работе у лесопожарных формирований находилось 13 пожаров», - пояснили в департаменте и уточнили, что общая площадь пожаров составляла почти 19 тысяч гектаров.

На больше части этой площади огонь потушили. А два пожара находятся в стадии локализации.

В непрерывной борьбе с огнем были задействованы 467 человек и 19 единиц техники, в том числе на помощь прибывали специалисты из других регионов. Так как ситуация удалось переломить, привлеченных людей и технику постепенно будут возвращать к местам их дислокации.

Напомним, что высокий класс пожароопасности сохранится до 27 июня.