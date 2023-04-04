Цветочный герб появится в Томске в конце июня

Герб из цветов появится в Томске в конце июня Фото: Ксения Высотина

В Томске обещают высадить герб из цветов в 25 июня, сообщили «АиФ-Томске» в пресс-службе городской мэрии.

«Работы будет осуществлять ООО «Зеленстрой». В составе герба будут традиционные растения – седум, ирезине и цинерария», - пояснили в мэрии.

Дополнительных расходов на посадку цветов для герба и обслуживание традиционного украшения города не предусмотрено. Все затраты включены в общую смету расходов на озеленение города.

Напомним, что в 2023 году на эти цели потратят около 26 миллионов рублей. Общая площадь благоустройства при этом составит 11 тысяч квадратных метров. Рассада цветов выращивается в теплицах, а высаживать на улицах города ее начнут после наступления устойчивой теплой погоды.